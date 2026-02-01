بنك القاهرة عمان
رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى: البلدية بدأت تحضيراتها واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

3 ساعات ago
وطنا اليوم – بدأت بلدية مادبا الكبرى تحضيراتها واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال تزيين الشوارع  والانتهاء من أعمال انارة مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وسط مدينة مادبا.

وقال رئيس لجنتها المهندس هيثم جوينات أن البلدية بدأت تحضيراتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال كوادر قسم الإنارة في البلدية وتركيب الزينة الرمضانية في شوارع المدينة، اضافة الى انتهاء أعمال الصيانة الشاملة لإنارة مسجد الملك الحسين بن طلال ومحيطه.

وأضاف جوينات أن هذه الإجراءات جاءت وفق خطة البلدية الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وإضفاء أجواء رمضانية مميزة، ورفع مستوى السلامة العامة بما ينسجم مع خصوصية الشهر الفضيل ومكانة المدينة.

واشار جوينات الى أن الأعمال شملت صيانة للتحضير للزينة وإنارات مضيئة تعكس الطابع الروحاني للشهر الكريم، وتسهّل حركة المصلّين والمواطنين، خاصة خلال صلاتي التراويح والقيام.

وأكد المهندس هيثم جوينات، أن البلدية تواصل عملها بروح الفريق الواحد وتسخّر إمكاناتها لخدمة دور العبادة والمرافق العامة، بما يعكس الصورة الحضارية لمدينة مادبا ويعزز من أجواء الفرح والبهجة خلال رمضان المبارك.


