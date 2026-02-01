وزارة البيئة توزع 255 حاوية بلاستيكية على محافظات الجنوب

وطنا اليوم:وزعت وزارة البيئة، اليوم الأحد، 255 حاوية نفايات بلاستيكية بسعة 240 لترا على عدد من محافظات الجنوب، في إطار دعم جهود البلديات للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التوزيع شمل محافظات: الطفيلة، ومعان، والكرك، وإقليم البترا، لتلبية احتياجات البلديات وتعزيز النظافة في المناطق الحضرية والسياحية، مشيرة إلى أن عملية التوزيع ستستمر خلال المراحل المقبلة لتشمل مناطق إضافية وفقًا للاحتياجات.

وأكدت الوزارة أن توزيع الحاويات يشكل مبادرة وطنية شاملة ومستدامة، تُنفَّذ ضمن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية البيئية في البلديات والمواقع السياحية والأثرية، بما يحقق الاستدامة البيئية، ويحافظ على صحة المواطنين، ويعزز جمالية المدن.

وشددت على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان نجاح هذه المبادرات، داعية المواطنين إلى الالتزام باستخدام الحاويات المخصصة، والمساهمة الفاعلة في الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية