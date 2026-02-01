بنك القاهرة عمان
إغلاق مكتب أحوال وجوازات عمّان الغربية لغايات الصيانة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قرّر المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، إغلاق مكتب أحوال وجوازات عمّان الغربية (جبل عمّان)، اعتبارًا من الخميس الموافق 5 شباط ولمدة خمسة أشهر، وذلك لغايات تنفيذ أعمال الصيانة.
وأوضحت الدائرة أن أعمال الصيانة الجارية في المكتب يتعذّر معها تقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة المحددة، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحسين بيئة العمل وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين عند إعادة افتتاح المكتب.
وبيّنت الدائرة أنها تعمل حاليًا على تنفيذ خطط تحديث وتطوير عدد من مكاتبها في العاصمة والمحافظات، ضمن برنامج شامل يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
ودعت الدائرة المواطنين إلى مراجعة مكاتبها في محافظة العاصمة، بما فيها (المركز الرئيسي/ طبربور، الأشرفية، حي نزال، جبل الحسين)، أو التوجه إلى المراكز الحكومية الشاملة لإنجاز معاملاتهم.
كما حثّت الدائرة المواطنين على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر تطبيق سند، أو من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على الرابط الآتي: https://eservices.cspd.gov.jo/.

وأوضحت الدائرة أنها ستعلن عن موعد عودة العمل في المكتب بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، عبر قنواتها الرسمية.


