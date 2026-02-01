بنك القاهرة عمان
أكيد: 96 إشاعة في كانون الثاني

ساعتين ago
وطنا اليوم:سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 96 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال كانون الثاني، وصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال المرصد في تقريره الشهري الخاص بالإشاعات الذي يصدره بداية كل شهر، إنه طور منهجية كمية ونوعية لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنها “المعلومات أو الأخبار غير الصحيحة أو غير الدقيقة، المرتبطة بالشأن العام، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبا، عبر وسائل الإعلام الرقمي، سواء نفيت رسميا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا”.
وبين أن الإشاعات التي جرى نفيها خلال كانون الثاني الماضي بلغت 22 إشاعة من أصل 96، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 5 إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي تم نفيها خلال كانون الأول من 2025، التي بلغت 17 إشاعة.
وبتصنيف الإشاعات بحسب المجال خلال كانون الثاني الماضي، سجل المجال السياسي المرتبة الأولى، 22 إشاعة بنسبة 23 بالمئة، وإشاعات المجال الاجتماعي في المرتبة الثانية بـ 21 إشاعة بنسبة 22 بالمئة، ثم الأمنية بـ 18 إشاعة، بنسبة 19 بالمئة، تلتها الإشاعات الاقتصادية بـ 15 إشاعة بنسبة 16 بالمئة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الإشاعات الصحية بـ 13 إشاعة بنسبة 13 بالمئة، فيما تراجعت إشاعات الشأن العام للمرتبة السادسة والأخيرة، مسجلة 7 إشاعات بنسبة 7 بالمئة.
وتتبعت عملية الرصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام ومنصات النشر العلنية، لا سيما شبكات التواصل الاجتماعي، فتبين لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أن حصة المصادر الداخلية، سواء أكانت تواصلا اجتماعيا أو مواقع إخبارية بلغت 68 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لكانون الثاني، بنسبة بلغت 71 بالمئة، فيما سجلت 28 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 29 بالمئة.
ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبين من خلال (أكيد)، أن 86 إشاعة بنسبة 90 بالمئة، كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أطلقت وسائل إعلام 10 إشاعات، بنسبة 10 بالمئة.
وأوضح المرصد، أن الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقة المحتوى من عدمه يتسبب بنشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة والبعيدة عن الدقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضللة والخاطئة.
وينشر (أكيد) على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقق”1″ من المعلومات المضللة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصحيحة وبتأثيرها على المجتمع


