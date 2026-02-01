بنك القاهرة عمان
مدير الخدمات الطبية الملكية يهنىء جلالة الملك بعيد ميلاده

ساعتين ago
مدير الخدمات الطبية الملكية يهنىء جلالة الملك بعيد ميلاده

وطنا اليوم:هنأ مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب سهل الحموري، السبت، جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين.

وتحدث الحموري، عن الإنجازات والتميز الذي حققته الخدمات الطبية الملكية في عهد جلالته، مؤكداً إستمرار تطوير الخدمات الصحية بمختلف التخصصات الطبية.

وأوضح الحموري أن المديرية ستتشرف بزيارة جلالته يوم الثلاثاء المقبل لإفتتاح مجمع الأسنان في منطقة خلدا، والذي يضم 61 عيادة تغطي جميع التخصصات.

وأشار إلى أن الخدمات الطبية الملكية تعالج 38% من سكان المملكة، بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة، كما قدمت خدماتها الإنسانية في 32 دولة، مع وجود مستشفيين في قطاع غزة، وثلاثة مستشفيات في الضفة الغربية، ومستشفى واحد في أربيل بإقليم كردستان العراق.

ولفت الحموري إلى إدخال تقنية الخلايا التائية لعلاج حالات السرطان المقاومة للكيماوي والأشعة، حيث تصل نسبة الشفاء بعد إستخدامها إلى 90%، مع تسجيل 6 حالات شفاء في المديرية. كما تحدث عن علاج حالات الصرع المقاومة للأدوية بنجاح لـ73 حالة بإستخدام جهاز محفز للعصب الحائر.

وأضاف الحموري أن المديرية تنفذ عمليات تغيير صمامات ومنظمات ضربات القلب عبر القسطرة، وعلاج حالات التصلب اللويحي من خلال زراعة نخاع العظم، بالإضافة إلى علاج 6 حالات لمرضى الباركنسون.

كما أكد توصيل الأدوية للمنازل شهريًا، وتشغيل منصة إلكترونية تقدم خدمات العلاج عن بعد، والعيادات التحويلية والإستشارية والتثقيفية.

وأشار الحموري إلى بدء إستخدام الذكاء الإصطناعي في أجهزة الرنين المغناطيسي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال العمليات الروبوتية، ونظام المحاكاة لتدريب الكوادر الطبية والمقيمين وطلبة الجامعات، إضافة إلى التعاقد مع شركات حلول ذكية لتنظيم العيادات وتسريع التشخيص والعلاج، والتوسع في مراقبة المرضى عن بعد.


