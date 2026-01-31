بدء التحاق مكلفي خدمة العلم بمركز التدريب في شويعر

وطنا اليوم _

التحق مكلفو خدمة العلم اليوم السبت، بمركز تدريب خدمة العلم في معسكر شويعر، بعد استكمال جميع إجراءات الاستدعاء والالتحاق وفق الآلية المعتمدة، والتي نُفذت بالكامل إلكترونياً، انسجاماً مع التوجهات التنظيمية المعتمدة لبرنامج خدمة العلم.

وأكد رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي أن إجراءات التحاق المكلفين جرت وفق آلية منظمة ومدروسة، شملت تنظيم عملية الوصول إلى مركز التدريب وبما يضمن السلامة العامة وسهولة الإجراءات، موضحاً أن هذه الخطوات جاءت ضمن خطة متكاملة وضعتها الدائرة، تضمنت تحديد نقاط انطلاق وسائط النقل وتوزيعها بشكل منظم على مختلف محافظات المملكة، وبما يكفل انسيابية وانتظام عملية الالتحاق، ويعكس مستوى الجاهزية والتنظيم في تنفيذ هذه المهمة الوطنية.

وبيّن أن القوات المسلحة الأردنية، سيّرت حافلات مخصصة لنقل مكلفي خدمة العلم من مختلف محافظات المملكة إلى مركز تدريب خدمة العلم في شويعر، لضمان سلامتهم وسهولة تنقلهم، بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والفنية ذات العلاقة.

وأضاف، إن التحاق المكلفين جاء بعد استكمال جاهزية مركز تدريب خدمة العلم، والذي جرى تطويره عبر مراحل شملت تحديث البنية التحتية، ورفع جاهزية الكوادر البشرية، وتوفير متطلبات التدريب الحديثة، ليكون نموذجاً مميزاً على مستوى التنظيم والانضباط، ووفق المعايير المعتمدة في معاهد ومراكز تدريب القوات المسلحة.

وأشار إلى أن المركز يتميز بموقعه داخل منطقة عسكرية في منطقة شويعر، واحتوائه على منظومة مراقبة متكاملة تغطي جميع مرافقه، إضافة إلى نظام متابعة ومرافقة مستمرة للمكلفين من قبل الضباط والمدربين على مدار الساعة.

وأوضح رئيس الدائرة أن المركز جُهز بمرافق سكن حديثة وفق أعلى معايير السلامة العامة، ومدعومة بأنظمة التدفئة والتبريد، إلى جانب مرافق خدمية وإدارية متكاملة، ومركز طبي يقدم الرعاية الصحية على مدار الساعة، إضافة إلى مرافق صحية حديثة مزودة بأنظمة الطاقة النظيفة.

ويأتي هذا الالتحاق ضمن برنامج خدمة العلم، الذي يُعد مشروعاً وطنياً استراتيجياً طويل الأمد، يهدف إلى إعداد الشباب الأردني وبناء شخصيته على أسس الانضباط والمسؤولية والانتماء، وتعزيز قيم المواطنة والالتزام الوطني.