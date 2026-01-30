بنك القاهرة عمان
عشيرة أبو الحاج القيسية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك

ساعتين ago
عشيرة أبو الحاج القيسية تهنئ بعيد ميلاد جلالة الملك

وطنا اليوم:عشيرة ابو الحاج التلاوية القيسية ترفع الى مقام سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه اسمى وأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلادكم الميمون 64.

وكل عام وانتم بالف خير وصحة وسلامة وعافية …. وان تبقى حامي الحما ورمز عزتنا وكرامتنا بالدعاء لكم سيدي بان يحفظكم الله ويمد في عمركم وتبقى الأب والسند لكل أردني ونقف خلفكم بكل قوه لأنكم كصخره بموقفكم وصمودكم على الثوابت الاردنية وان تبقى رمزا شامخا للأمة العربية والإسلامية.

كل عام وانتم سيدي بالف خير ومتعكم الله بموفور الصحة والعافية.

عنهم الشيخ أيوب أبو الحاج و الدكتور عطا أبو الحاج


