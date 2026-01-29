بنك القاهرة عمان
الخلايلة يرعى فعاليات اليوم الطبي في مدرسة الموقر الأساسية

5 ساعات ago
وطنا اليوم:رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، فعاليات اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة في مدرسة الموقر الأساسية للبنين بحضور الوزيرين الأسبقين مجحم حديثة الخريشا والمهندس حديثة الخريشا ومتصرف لواء الموقر مصطفى العبادي ومدير تربية وتعليم لواء الموقر الدكتور عبدالرحمن الزبن ونواب البادية الوسطى ابراهيم الجبور وحابس الفايز وسليمان الزبن وفليحة الخضير والشيوخ والوجهاء وممثلي الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي والتربوي .
وأشاد الخلايلة والخريشا بجهود مديرية تربية وتعليم لواء الموقر ومدارسها في غرس قيم الدينية والوطنية والمفاهيم الصحيحة ونبذ الفكر المتطرف ومحاربته ونشر قيم التسامح والفضيلة.
وأعرب الزبن عن عميق شكره وتقديره لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تعميق الشراكة بين مؤسسات الوطن الواحدة التي تعمل لرفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة موجها الشكر للمهندس الخريشا وجميع الحضور في دعم مدرسة الموقر الأساسية والتي تعد من أقدم صروح اللواء التعليمية وتتلمذ بها قامات وطنية ورجالات الدولة الشرفاء مستذكرا مناقب المرحوم الشيخ جمال حديثة الخريشا وعطائه الذي ارتوت منه أجيال الشباب في الخدمة والخبرة والولاء للوطن وأهله وسيرته المحمودة التي ستبقى حاضرة في وجدان الوطن وأهله وزعامته الذين جادوا للوطن وبذلوا له كل غال ونفيس .
ومن الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الطبي في مدرسة الموقر الأساسية تتزامن مع افتتاح مسجد معالي المرحوم الشيخ جمال حديثة الخريشا القامة الوطنية والعسكرية والسياسية ومن أوائل المتعلمين في لواء الموقر


