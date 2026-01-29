الأردن يؤكد التزامه بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وطنا اليوم:أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، التزام الأردن الراسخ بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وشدد خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني للمبادرة، الذي عقد في مدينة جدة برئاسة السعودية، على دعم الأردن للتوجهات الاستراتيجية للمبادرة، لا سيما في مجالات استعادة الأراضي، ومكافحة التصحر، وتعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي، باعتبارها أولويات وطنية ملحة في ظل تحديات شح المياه وتدهور الأراضي.

وأعرب سليمان عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على قيادتها للمبادرة واستضافتها للاجتماع، مشيدا بجهود الأمانة العامة في تعزيز الحوكمة، وتطوير آليات التنسيق، ومتابعة تنفيذ مخرجات المبادرة.

وأشار إلى التقدم المُحرز منذ الاجتماع الوزاري السابق، لا سيما في تطوير الأطر المؤسسية، وتبادل البيانات، واعتماد آلية واضحة لتناوب رئاسة المجلس الوزاري.

ولفت إلى أن الأردن استكمل تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي بما ينسجم مع إطار كونمينغ–مونتريال العالمي، كما يوشك على الانتهاء من إعداد التقرير الرابع للبلاغات المحددة وطنيا للتغير المناخي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد، أهمية تبادل البيانات وبناء القدرات الفنية، وتعزيز مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع أهداف المبادرة، خاصة في البيئات الجافة والهشة، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محور الاستدامة والنمو الأخضر، حيث يعمل الأردن على زيادة المساحات الخضراء من خلال هدف وطني يتمثل في زراعة 10 ملايين شجرة خلال عشرة أعوام، وقد تحقق من هذا الهدف زراعة نحو 2.5 مليون شجرة ضمن البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي ، بما يسهم في تحسين النظم البيئية، والحد من آثار التغير المناخي، وتعزيز جودة الحياة.

وجدد سليمان التزام الأردن بالمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من خلال برامج استعادة الأراضي، وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، مرحبا بانضمام دول جديدة إلى المبادرة، وداعيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع