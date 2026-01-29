بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الليلة

ساعتين ago
وطنا اليوم:تقوم أمانة عمان الكبرى بإعادة تأهيل جسري مشاة (فك وتركيب) في شارع الملك عبدالله الثاني، مقابل حدائق الحسين، اعتبارا من منتصف هذه الليلة حتى فجر السبت، وذلك ضمن خططها لإعادة تأهيل جسور المشاة.
وقامت الامانة باتخاذ جميع إجراءات السلامة العامة، وتنفيذ التحويلات المرورية والإغلاقات اللازمة حسب الأصول، بالتنسيق مع إدارة السير.
وأهابت الامانة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات حفاظا على السلامة العامة.


