%95 نسبة التخزين في سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري

وطنا اليوم:اكد وزير المياه والري م. رائد ابو السعود اليوم الخميس خلال جولة على منشأة سد الملك طلال يرافقه امين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة والمهندسين والفنيين القائمين على السد على ضرورة ادامة الاجراءات المتخذة والاستعدادات المسبقة في التعامل مع استمرار الهطولات المطرية ووصول السد الى 95٪؜ من سعته التخزينية.

واطلع على سير عمل نقل مياه الفيضانات من محطة ضخ وادي العرب على قناة الملك عبد الله الى سد وادي العرب بطاقة 125 الف متر مكعب اضافية ، بعد تأهيلها وتطويرها وتركيب ٤ مضخات جديدة وتعزيزها بخط ناقل قطر ١٠٠٠ ملم لتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات وتخزينها في السد للاستفادة منها صيفا.

واوعز باستمرار التنسيق مع المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه والاستمرار بتزويد المزارعين لتعبئة البرك الزراعية داخل الوحدات الزراعية في وادي الاردن لتخزين اكبر كمية من مياه الامطار والفيضانات