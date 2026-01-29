بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

%95 نسبة التخزين في سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري

ساعتين ago
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2026-01-29 11:06:29Z | |

وطنا اليوم:اكد وزير المياه والري م. رائد ابو السعود اليوم الخميس خلال جولة على منشأة سد الملك طلال يرافقه امين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة والمهندسين والفنيين القائمين على السد على ضرورة ادامة الاجراءات المتخذة والاستعدادات المسبقة في التعامل مع استمرار الهطولات المطرية ووصول السد الى 95٪؜ من سعته التخزينية.
واطلع على سير عمل نقل مياه الفيضانات من محطة ضخ وادي العرب على قناة الملك عبد الله الى سد وادي العرب بطاقة 125 الف متر مكعب اضافية ، بعد تأهيلها وتطويرها وتركيب ٤ مضخات جديدة وتعزيزها بخط ناقل قطر ١٠٠٠ ملم لتعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات وتخزينها في السد للاستفادة منها صيفا.
واوعز باستمرار التنسيق مع المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه والاستمرار بتزويد المزارعين لتعبئة البرك الزراعية داخل الوحدات الزراعية في وادي الاردن لتخزين اكبر كمية من مياه الامطار والفيضانات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

16:41

متابعة لزيارة الملك إلى إربد…توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لشركة “مدينة إيزو التعليمية والتقنية” بلواء بني كنانة ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية يوفر 250 فرصة عمل

16:39

مقتل بطلة باب الحارة أم زكي على يد خادمتها

16:31

الأردن يؤكد التزامه بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

16:29

إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الليلة

16:26

أسرة جامعة البترا تهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده الرابع والستين

15:38

فيديو يهز هولندا بعد ضرب سيدتين محجبتين.. ما القصة؟

15:27

الحكومة تعقد جلسات حوارية لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة السبت

15:22

النائب بني هاني يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 

15:22

الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026

15:18

62 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية الأردنية في غزة منذ بداية 2026

14:56

17 ألف وظيفة في 2026 .. هل يقرأ الدوار الرابع تقاريره من وراء زجاج معتم؟

وفيات
وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان