اللواء الركن الحنيطي يلتقي رئيس الجمهورية وقائد الجيش اللبناني

وطنا اليوم:التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، رئيس جمهورية لبنان الشقيقة، العماد جوزاف عون، وذلك بالقصر الجمهوري في بيروت.

وجرى للواء الركن الحنيطي مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والتحديات الأمنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، التقى اللواء الركن الحنيطي قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، حيث جرى بحث أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية واللبنانية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل بشكل يسهم في رفع الجاهزية والكفاءة.

وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المؤسستين العسكريتين، وأهمية مواصلة تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

من جانبه، أشاد العماد رودولف هيكل بالمستوى المهني والاحترافية العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية، مثمّناً دورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين الجانبين.

حضر اللقائين السفير الأردني في لبنان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية واللبنانية