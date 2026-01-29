بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

فتح عروض عطاء لإضاءة شارع المية بالطاقة الشمسية

5 ساعات ago
فتح عروض عطاء لإضاءة شارع المية بالطاقة الشمسية

وطنا اليوم:أعلن الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، عن فتح عروض عطاء جديد لإضاءة “شارع المية” باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين البنية التحتية على الطرق الحيوية.
وأكد المحارمة أنه من المتوقع إحالة العطاء خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال شهر إلى شهر ونصف من تاريخ الإحالة.
ويُعد “شارع المية” من الطرق الحيوية، حيث يربط العاصمة عمان بمحافظة الزرقاء، ويمثل شرياناً دولياً مهماً، لا سيما كونه طريقاً رئيسياً يؤدي إلى مدينة “عمرة” الجديدة، التي تستعد الحكومة الأردنية لإنشائها ضمن خطط التنمية الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل شكاوى متكررة من المواطنين ومستخدمي الطريق بسبب تدني مستوى الإضاءة، حيث تعمل الإضاءة حالياً بنسبة لا تتجاوز 10% من طول الطريق، مما يشكل خطراً على السلامة العامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

16:41

متابعة لزيارة الملك إلى إربد…توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لشركة “مدينة إيزو التعليمية والتقنية” بلواء بني كنانة ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية يوفر 250 فرصة عمل

16:39

مقتل بطلة باب الحارة أم زكي على يد خادمتها

16:31

الأردن يؤكد التزامه بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

16:29

إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الليلة

16:26

أسرة جامعة البترا تهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده الرابع والستين

15:55

%95 نسبة التخزين في سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري

15:38

فيديو يهز هولندا بعد ضرب سيدتين محجبتين.. ما القصة؟

15:27

الحكومة تعقد جلسات حوارية لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة السبت

15:22

النائب بني هاني يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 

15:22

الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026

15:18

62 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية الأردنية في غزة منذ بداية 2026

وفيات
وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان