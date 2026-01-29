فتح عروض عطاء لإضاءة شارع المية بالطاقة الشمسية

وطنا اليوم:أعلن الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، عن فتح عروض عطاء جديد لإضاءة “شارع المية” باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين البنية التحتية على الطرق الحيوية.

وأكد المحارمة أنه من المتوقع إحالة العطاء خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال شهر إلى شهر ونصف من تاريخ الإحالة.

ويُعد “شارع المية” من الطرق الحيوية، حيث يربط العاصمة عمان بمحافظة الزرقاء، ويمثل شرياناً دولياً مهماً، لا سيما كونه طريقاً رئيسياً يؤدي إلى مدينة “عمرة” الجديدة، التي تستعد الحكومة الأردنية لإنشائها ضمن خطط التنمية الوطنية.

ويأتي هذا الإجراء في ظل شكاوى متكررة من المواطنين ومستخدمي الطريق بسبب تدني مستوى الإضاءة، حيث تعمل الإضاءة حالياً بنسبة لا تتجاوز 10% من طول الطريق، مما يشكل خطراً على السلامة العامة.