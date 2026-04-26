رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفداً من “أكاديمية شباب الكرك

وطنا اليوم –  التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من “أكاديمية شباب الكرك.

وفي بداية اللقاء، نقل العيسوي لأعضاء الوفد تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بجميع الأردنيين والأردنيات، وتقديرهما العالي لعزيمتهم الصادقة في بناء الوطن وصون منجزاته.

أكد العيسوي أن الديوان الملكي الهاشمي، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، سيبقى بيتاً مفتوحاً أمام جميع الأردنيين.

وأشار إلى الحرص الملكي على تمكين الشباب واستغلال قدراتهم الابتكارية، باعتبارهم المحرك الأساسي لمسيرة التحديث الوطني.

من جانبهم، ثمّن أعضاء الوفد الرعاية التي يوليها جلالة الملك وسمو ولي العهد بقطاع الشباب، معتبرين أن هذا الاهتمام يمنحهم الحافز الأكبر للعطاء.

واستعرضوا مسيرة الأكاديمية، بوصفها مؤسسة وطنية غير ربحية تُعنى بتطوير الواقع الرياضي والشبابي، لافتين إلى أن الأكاديمية نجحت، خلال 3 سنوات، في مد جسورها عبر فروع متعددة شملت مختلف مناطق محافظة الكرك، وامتد أثرها ليشمل شباباً من المحافظات المجاورة.
وشدد المتحدثون على أن فلسفة الأكاديمية لا تتوقف عند حدود التدريب الرياضي فحسب، بل تمتد لتشمل صقل الشخصية الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء، وترسيخ حس المسؤولية تجاه المجتمع.

وأكدوا أن الاستثمار في طاقات الشباب هو الممر الاستراتيجي نحو مستقبل مشرق ومستدام للأردن، مشددين في الوقت ذاته على ولائهم وانتمائهم المطلق للوطن ولقائد المسيرة جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين.

كما عرض الوفد خلال اللقاء جملة من الاحتياجات والتطلعات التي تهدف إلى تطوير عمل الأكاديمية وتوسيع نطاق خدماتها التنموية والرياضية في المستقبل.


