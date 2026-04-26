إصابة محمد صلاح تربك حسابات ليفربول في الدوري الإنجليزي

وطنا اليوم:في ليلة كان يفترض أن تكون احتفالية بفوز مستحق لليفربول على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، خيم الحزن والقلق على جنبات ملعب “الأنفيلد”.

السبب لم يكن في مجريات المباراة التي سيطر عليها “الريدز” بالطول والعرض، بل في الدقيقة الـ 58، التي شهدت لحظة سقوط النجم المصري محمد صلاح مصابا بآلام عضلية.

تألق ليفربول على أرضه وأمام جماهيره لم يشفع له في الحفاظ على سلامة نجمه الأول وهدافه التاريخي.

الإصابة، التي بدت عضلية، لم تسمح لصلاح بمواصلة اللعب، ليجبر على الخروج من المستطيل الأخضر في الدقيقة الـ 60، تاركا خلفه علامات استفهام كبيرة وقلقا متزايدا بين عشاق النادي. هذا الخروج الاضطراري، تعكر صفو الانتصار الثلاثي الذي جاء بأقدام زملائه، مانحا ليفربول ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، واجه المدير الفني لليفربول، آرني سلوت، سيلا من الأسئلة حول طبيعة إصابة صلاح وفترة غيابه.

سلوت، الذي أعلن مسبقا رحيله عن تدريب الفريق نهاية الموسم الحالي، بدا متحفظا وراوغ في إجاباته، رافضا تأكيد أو نفي ما إذا كانت مباراة كريستال بالاس هي الأخيرة لصلاح بقميص ليفربول.

هذا الموقف الضبابي للمدرب زاد من الغموض حول مستقبل صلاح القصيرة الأمد مع الفريق.

ومع ذلك، تشير التقديرات الأولية والتقارير الصحفية الواردة من معقل “الريدز” إلى أن محمد صلاح سيغيب بالتأكيد عن مباريات ليفربول الثلاث المقبلة. هذا الغياب يعتبر ضربة قوية لطموحات الفريق، الذي يصارع في المراحل النهائية من الدوري.

من المؤكد أن “الريدز” سيفتقدون لخدمات نجمهم في المواجهات الحاسمة التالية:

وفي ظل هذا الجدول المزدحم بالصراعات الشرسة، يبقى بصيص من الأمل يراود جماهير ليفربول ومحمد صلاح نفسه. النجم المصري، المعروف بعزيمته وقوة إرادته، سيكون حريصا بكل جوارحه على بذل قصارى جهده للتعافي والعودة سريعا. هدفه الأسمى هو المشاركة في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي ضد برينتفورد، والمقرر إقامتها على ملعب “الأنفيلد” يوم الأحد 24 مايو 2026.

فهذه المباراة قد تكون فرصة صلاح الأخيرة لوداع جماهير “الريدز” الوفية، التي ساندته طوال مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات في ليفربول.