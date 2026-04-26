اليابان تستنفر 1400 إطفائي لإخماد حرائق الشمال

وطنا اليوم:استنفرت السلطات اليابانية، يوم الأحد، 1400 عنصر من طواقم الإطفاء تساندهم قوات الدفاع الذاتي، لمكافحة حرائق غابات مستعرة لليوم الخامس على التوالي في المناطق الجبلية شمال اليابان، وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مناطق سكنية مأهولة.

اتساع رقعة النيران والرياح تعيق الإخماد

وكشفت بيانات ميدانية أن المساحة المتضررة بلغت 3393 فدانا حتى صباح الأحد، بزيادة قدرها 7% عن اليوم السابق.

وصرح رئيس بلدية “أوتسوتشي”، كوزو هيرانو، بأن الطقس الجاف والرياح القوية يسهمان في اتساع رقعة النيران، رغم الجهود المكثفة التي تبذلها مروحيات قوات الدفاع الذاتي لمكافحة الحريق من الجو.

إجلاء ثلث سكان بلدة “أوتسوتشي”

وصدرت أوامر رسمية بإجلاء 1541 أسرة، أي ما يعادل 3233 شخصا، وهو ما يمثل نحو ثلث سكان بلدة أوتسوتشي الساحلية.

وتحمل هذه البلدة رمزية مأساوية في الذاكرة اليابانية، لكونها فقدت نحو عشر سكانها خلال كارثة زلزال وتسونامي مارس 2011، مما يضاعف من حالة القلق لدى الأهالي الناجين من الكارثة السابقة.

حصيلة الإصابات

من جانبه، أفادت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث اليابانية بأن الحصيلة البشرية مقتصرة حتى الآن على إصابة طفيفة واحدة، تعرض لها أحد الأشخاص إثر سقوطه داخل مركز للإجلاء، مؤكدة أن الأولوية القصوى حاليا هي حماية الأحياء السكنية ومنع وصول ألسنة اللهب إليها.