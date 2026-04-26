اليابان تستنفر 1400 إطفائي لإخماد حرائق الشمال

26 أبريل 2026
وطنا اليوم:استنفرت السلطات اليابانية، يوم الأحد، 1400 عنصر من طواقم الإطفاء تساندهم قوات الدفاع الذاتي، لمكافحة حرائق غابات مستعرة لليوم الخامس على التوالي في المناطق الجبلية شمال اليابان، وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مناطق سكنية مأهولة.

اتساع رقعة النيران والرياح تعيق الإخماد
وكشفت بيانات ميدانية أن المساحة المتضررة بلغت 3393 فدانا حتى صباح الأحد، بزيادة قدرها 7% عن اليوم السابق.
وصرح رئيس بلدية “أوتسوتشي”، كوزو هيرانو، بأن الطقس الجاف والرياح القوية يسهمان في اتساع رقعة النيران، رغم الجهود المكثفة التي تبذلها مروحيات قوات الدفاع الذاتي لمكافحة الحريق من الجو.

إجلاء ثلث سكان بلدة “أوتسوتشي”
وصدرت أوامر رسمية بإجلاء 1541 أسرة، أي ما يعادل 3233 شخصا، وهو ما يمثل نحو ثلث سكان بلدة أوتسوتشي الساحلية.
وتحمل هذه البلدة رمزية مأساوية في الذاكرة اليابانية، لكونها فقدت نحو عشر سكانها خلال كارثة زلزال وتسونامي مارس 2011، مما يضاعف من حالة القلق لدى الأهالي الناجين من الكارثة السابقة.

حصيلة الإصابات
من جانبه، أفادت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث اليابانية بأن الحصيلة البشرية مقتصرة حتى الآن على إصابة طفيفة واحدة، تعرض لها أحد الأشخاص إثر سقوطه داخل مركز للإجلاء، مؤكدة أن الأولوية القصوى حاليا هي حماية الأحياء السكنية ومنع وصول ألسنة اللهب إليها.


24 ساعة
22:42

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة متخصصة ضمن مبادرة “تمكين” حول الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي

20:41

استيراد بشري بغطاء ديني .. تفاعل واسع بوصول مهاجرين من الهند إلى إسرائيل

20:27

وزير النقل: مشروع سكة الحديد استراتيجي لربط دول الخليج بسوريا وتركيا

20:12

الحكومة تصدر عدة قرارات مهمة للأردنيين

20:05

بدء محاكمة بشار الأسد غيابيا وأهالي الضحايا وجها لوجه مع عاطف نجيب

19:58

الأمن العام: الرقم الموحّد بدلا من خدمة الرسائل للاستعلام عن الطلبات القضائية

19:52

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

19:46

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

19:23

توافق أردني كويتي على عقد مشاورات سياسية بين البلدين قريبا

19:21

العقبة الخاصة تمثل المملكة بالاجتماع الخامس لصندوق الشراكه للإقتصاد الأزرق في اسبانيا

19:20

البوتاس العربية تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية

19:19

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة ملهمة التغيير من أورنج الأردن

وفيات
وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله