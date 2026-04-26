مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ لدى مزوّد الخدمة

26 أبريل 2026
وطنا اليوم:أعلنت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية عن تعطّل خطوط الاتّصال الأرضيّة للمستشفى بشكلٍ مؤقّت نتيجة عطُل فنّي خارج عن نِطاقها لدى مزوّد الخدمة، مؤكدةً أنّ الفِرَق المعنيّة تتابع العمل على إصلاح الخلل بشكلٍ فوريّ وبأقصى سرعة ممكنة لإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعيّ.

وفي الحالات الطارئة والضروريّة، يُرجى التواصل مع المستشفى عبر الهاتف النّقال الخاص على الأرقام التالية:
(0798506660).
(0793101730).

وأكدت الإدارة، مُتابعتها الموقف بشكل مستمر لضمان عودة الخدمة في أسرع وقت ممكن، مُعربةً عن اعتذارها عن أيّ إرباكٍ قد ينجُم عن هذا العطل، مقدّرةً تفهّم المراجعين ومتلقّي الخدمة.


