26 أبريل 2026
الملك يؤكد ضرورة أن يضمن أي اتفاق لخفض التصعيد أمن الدول العربية

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، الأحد، وزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل توسيع التعاون في عدة مجالات، فضلا عن ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لاستدامة التهدئة في المنطقة.
وأكد جلالة الملك ضرورة أن يضمن أي اتفاق لخفض التصعيد أمن الدول العربية، مشددا على أن أمن الخليج أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
ولفت جلالته إلى ضرورة دعم لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، ومنع أية محاولات إسرائيلية لاستغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.


