الأوركسترا المجتمعية العربية تحيي أمسية موسيقية في مؤسسة عبد الحميد شومان

وطنا اليوم – أحيت “الأوركسترا المجتمعية العربية” مساء الخميس، أمسية موسيقية مميزة، نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان في مقرها بجبل عمّان، بقيادة الموسيقي لطفي ملحس، وبمشاركة الرّباعي الوتري للأوركسترا وعدد من عازفيها المبدعين.

وجمع الحفل بين دقة الموسيقى الكلاسيكية العالمية ودفء التراث الموسيقي العربي وحيوية الإيقاعات الراقصة، ليقدّم للجمهور تجربة سمعية غنية ومتنوعة، انتقل خلالها العازفون بين عصور وأنماط موسيقية متعددة.

وقد بدأ الحفل بمقطوعات كلاسيكية لـ فولفغانغ أماديوس موزارت، ثم انتقل العازفون إلى عالم التانغو الشهير مع أعمال كارلوس غارديل وغوران بريغوفيتش، بالإضافة إلى مقطوعات الرومبا والتشارداش الحماسية، وذلك بهدف إبراز مرونة الأداء الأوركسترالي وقدرته على محاكاة مختلف الثقافات الموسيقية.

كما تضمّن برنامج الحفل لمسات من التراث العربي الأصيل من خلال أعمال لكبار الموسيقيين العرب، من بينهم رياض السنباطي، وأم كلثوم، إلى جانب مختارات من أعمال محمد عثمان، في لوحة موسيقية جمعت بين الأصالة والتجديد.

وقالت مديرة الاتصال والتسويق في المؤسسة، فرح أبو عيشة، إنه في بداية عام 2014 أطلقت المؤسسة برنامج “الأمسيات الموسيقية” ليكون منصة تسلط الضوء على التجارب الموسيقية الأردنية الشابة والواعدة، وتحتفي برواد الموسيقى الأردنية، وتعرّف بالموسيقى العربية والعالمية وأنواعها المتعددة، وتتيحها للجمهور والمجتمع المحلي.

وأشارت أبو عيشة إلى أهمية الموسيقا في حياة الإنسان، لارتباطها بجوهر الروح وتأثيرها العميق في النفس الإنسانية، مؤكدة أن المؤسسة تنظم باستمرار أمسيات موسيقية ترضي الذائقة الفنية للجمهور.

واحتضنت مبادرة “زاد الفنون” – المسار الثقافي لـ الجمعية الثقافية العربية، وبدعم من صندوق سمير عبد الهادي للثقافة والفنون – “الأوركسترا المجتمعية العربية”، بقيادة الموسيقي لطفي ملحس، والتي تمثل نموذجاً تربوياً وفنياً تشاركياً عابراً للأجيال.

وقد تأسست الأوركسترا برسالة تتمثل في تدريب ورعاية الجيل القادم من الموسيقيين الأردنيين، من خلال توفير بيئة موسيقية جادة تتيح لهم بناء أساس فني قوي، وتمنحهم فرصاً أدائية احترافية تسهم في تطوير مساراتهم الفنية. كما توسعت هذه الرؤية لتشمل قامات موسيقية أردنية تعمل مع اليافعين والشباب في مجتمع موسيقي يثمّن حضورهم الفني.

وشارك في الحفل كل من الفنانين: جودي بنوح، كنز دولة، عماد مشعل، لمياء التلاوي، تولين القيمري، نايا تادرس، جود بلبيسي، نتالي الشوارب، سلمى بكر، فارس قادري، تيا العريان، مايا أبو عمشة، أيمن المعرّف، زين أبو حسّان، وخليل خليل.