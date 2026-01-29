بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

وزير الإعلام السعودي ينفي رفض بلاده استقبال الشيخ طحنون بن زايد

29 يناير 2026
وزير الإعلام السعودي ينفي رفض بلاده استقبال الشيخ طحنون بن زايد

وطنا اليوم:نفى وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري امس الأربعاء، رفض بلاده استقبال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني.
وكتب الدوسري، في منشور عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي “ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح”.
وأضاف وزير الإعلام السعودي أن الشيخ طحنون بن زايد “يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان، فهي بيته، وقيادتها أهله”.
كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال إن عودة العلاقة بين بلاده ودولة الإمارات إلى سابق عهدها مرهونة بجدية وصدقية انسحابها من اليمن. وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي في وارسو رادوسلاف سيكورسكي أول من أمس الاثنين، أن “الإمارات قررت أن تخرج من اليمن، وإذا كان الأمر كذلك فسنتحمل المسؤولية”.
‎وكانت الإمارات قد سحبت قواتها من اليمن مطلع الشهر الجاري، بطلب من الحكومة اليمنية وبضغط من الرياض. وفي هذا السياق، شدد المسؤول السعودي على أن انسحاب الإمارات من جنوب اليمن يُعد ضرورياً لاستقرار المنطقة، كما أنه مهم لطبيعة العلاقة التي تربط الرياض وأبوظبي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

16:41

متابعة لزيارة الملك إلى إربد…توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لشركة “مدينة إيزو التعليمية والتقنية” بلواء بني كنانة ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية يوفر 250 فرصة عمل

16:39

مقتل بطلة باب الحارة أم زكي على يد خادمتها

16:31

الأردن يؤكد التزامه بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

16:29

إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الليلة

16:26

أسرة جامعة البترا تهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده الرابع والستين

15:55

%95 نسبة التخزين في سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري

15:38

فيديو يهز هولندا بعد ضرب سيدتين محجبتين.. ما القصة؟

15:27

الحكومة تعقد جلسات حوارية لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة السبت

15:22

النائب بني هاني يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 

15:22

الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026

15:18

62 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية الأردنية في غزة منذ بداية 2026

وفيات
وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان