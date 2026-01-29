وزير الإعلام السعودي ينفي رفض بلاده استقبال الشيخ طحنون بن زايد

وطنا اليوم:نفى وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري امس الأربعاء، رفض بلاده استقبال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني.

وكتب الدوسري، في منشور عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي “ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح”.

وأضاف وزير الإعلام السعودي أن الشيخ طحنون بن زايد “يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان، فهي بيته، وقيادتها أهله”.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال إن عودة العلاقة بين بلاده ودولة الإمارات إلى سابق عهدها مرهونة بجدية وصدقية انسحابها من اليمن. وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي في وارسو رادوسلاف سيكورسكي أول من أمس الاثنين، أن “الإمارات قررت أن تخرج من اليمن، وإذا كان الأمر كذلك فسنتحمل المسؤولية”.

‎وكانت الإمارات قد سحبت قواتها من اليمن مطلع الشهر الجاري، بطلب من الحكومة اليمنية وبضغط من الرياض. وفي هذا السياق، شدد المسؤول السعودي على أن انسحاب الإمارات من جنوب اليمن يُعد ضرورياً لاستقرار المنطقة، كما أنه مهم لطبيعة العلاقة التي تربط الرياض وأبوظبي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.