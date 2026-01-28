بنك القاهرة عمان
الدكتور نعيم أبو نبعة رئيساً لجمعية أطباء الجهاز الهضمي والكبد الأردنية بالتزكية

29 يناير 2026
الدكتور نعيم أبو نبعة رئيساً لجمعية أطباء الجهاز الهضمي والكبد الأردنية بالتزكية

وطنا اليوم – انتخبت الهيئة العامة لجمعية أطباء الجهاز الهضمي والكبد الأردنية، التابعة لنقابة الأطباء الأردنية، الدكتور نعيم أبو نبعة رئيساً للجمعية بالتزكية والإجماع، وذلك للفترة الممتدة من 2026 إلى 2029.
وجرى الانتخاب خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عُقد مساء الأحد 25 كانون الثاني/يناير 2026 في الملتقى العلمي الاجتماعي لنقابة الأطباء، بإشراف لجنة مكوّنة من الأطباء زياد شرايحة، هاشم أبو حسان، وكساب الحرفوشي، وبحضور عضو مجلس النقابة الدكتور شاهر أبو هديب.
كما فاز بعضوية الهيئة الإدارية كل من:
الدكتور بشار بقاعين، الدكتور سامي حجازين، الدكتور باسم سعيد، الدكتور أحمد شطناوي، والدكتور أحمد الخاروف، فيما تم انتخاب الدكتور أيمن سعد باشا عضوًا احتياطياً.
من جانبه، أكد الرئيس المنتخب الدكتور نعيم أبو نبعة أن أهداف الجمعية تتركز على رفع مستوى المهنة، وتنظيم المؤتمرات والحلقات العلمية، وتعزيز التعليم الطبي المستمر، إضافة إلى التعاون العلمي محلياً وإقليمياً ودولياً لضمان تطبيق أفضل الممارسات في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، بما يخدم الأطباء والمرضى في الأردن والمنطقة.
وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تطوير المهنة عبر الأنشطة العلمية، وتكثيف برامج التعليم الطبي المستمر، وتبادل الخبرات ونشر المعرفة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجمعيات الإقليمية والدولية مثل الجمعية الأفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي والكبد (AMAGE) والرابطة العربية لأمراض الجهاز الهضمي (PAAG)، والمساهمة في تحسين معايير الصحة العامة المرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي والكبد في المجتمع الأردني والوطن العربي.
وتضم جمعية أطباء الجهاز الهضمي والكبد الأردنية نحو 200 اختصاصي واستشاري وأستاذ في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، يعملون في الخدمات الطبية الملكية، ووزارة الصحة، والجامعات الأردنية، والقطاع الخاص. وقد تأسست الجمعية عام 1987 لتكون مظلة علمية ومهنية، تسعى إلى رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء، وتعزيز البحث العلمي، وتطوير الرعاية الصحية والتثقيفية للمواطنين، إلى جانب دورها المحوري في تنظيم المؤتمرات والندوات الطبية المتخصصة محليًا ودولياً.
وشهدت الجمعية على مدى 38 عامًا تعاقب نخبة من كبار أساتذة وأطباء الجهاز الهضمي على رئاستها، وهم: الدكتور زياد شرايحة، الدكتور هاشم أبو حسان، الدكتور جنيد محمود، الدكتور صفوان خصاونة، الدكتور مصطفى الشناق، الدكتور كساب الحرفوشي، والدكتور يوسف العجلوني.


