المهندسين” توقّع اتفاقية لتدريب حديثي التخرج مع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

29 يناير 2026
المهندسين” توقّع اتفاقية لتدريب حديثي التخرج مع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

وطنا اليوم – وقّعت نقابة المهندسين الأردنيين اتفاقية تعاون مع شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، تهدف إلى تدريب المهندسين حديثي التخرج ورفع كفاءتهم العملية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
ووقّع الاتفاقية نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة، وعن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عطوفة محمود عبد الكريم خليفات.
وأكد المهندس غوشة أهمية هذه الاتفاقية في دعم خريجي الهندسة وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية في بيئات عمل متخصصة، مشيراً إلى أن النقابة تسعى باستمرار إلى بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات وطنية رائدة لتأهيل المهندسين حديثي التخرج وتطوير مهاراتهم الفنية والمهنية.
من جانبه، أعرب السيد خليفات عن اعتزاز شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بهذا التعاون، مؤكداً التزام الشركة بتوفير بيئة تدريبية عملية تسهم في صقل مهارات المتدربين وتزويدهم بالخبرات اللازمة في مجالات تخصصهم.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تدريب مهندسين حديثي التخرج سنوياً، بإشراف مهندسين مؤهلين ومسجلين في نقابة المهندسين، على أن يحصل المتدربون في نهاية فترة التدريب على شهادات خبرة معتمدة، إضافة إلى تقييم دوري لمستوى تقدمهم خلال فترة التدريب.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود نقابة المهندسين الأردنيين لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، والمساهمة في تأهيل الكفاءات الهندسية الوطنية ورفع تنافسيتها في سوق العمل المحلي والإقليمي.
وحضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس الشعبة المعمارية المهندس عماد الدباس ورئيس مجلس فرع العقبة المهندس أمجد عبيدات.


