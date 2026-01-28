تركيب 36 سماعة طبية متطورة لأطفال في البلقاء

وطنا اليوم:نفّذَ مستشفى الجامعة الأردنيّة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا وبدعمٍ من منظمة “اسمع العالم” السويسريّة، يومًا طبيًّا تطوعيًّا في مؤسّسة الأراضي المُقدّسة للصّم في محافظة البلقاء، جرى خلاله تركيب (36) سمّاعة طبيّة متطوّرة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا، يُعانون من ضعف السّمع، مُزوّدة بأحدث تقنيّات التكنولوجيا السمعيّة.

وشارك في تنفيذ المبادرة فريق من أطباء وفنيي السمع والنطق في مستشفى الجامعة الأردنية، وقسم السمع والنطق في كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية، وقسم السمع والنطق في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إضافةً إلى فريق من أطباء الامتياز وطلبة الطب المهتمين بتخصص الأنف والأذن والحنجرة، بهدف تعزيز الرعاية الصحيّة المجتمعيّة ودعم الأطفال وأسرهم.

من جانبها، أوضحت مديرة مشروع “اسمع العالم”- استشاري السمعيّات في المستشفى الدكتورة مارجريت زريقات، أنّ هذا اليوم يهدفُ إلى تمكين الأطفال من الاستفادة الكاملة من نعمة السمع، وتعزيز قدراتهم التعليميّة والتواصليّة والاجتماعيّة، مؤكدةً أنّ المُبادرة لا تقتصر على تركيب السمّاعات فحسب، بل تشمل أيضًا تقديم رعاية سمعيّة ونُطقيّة شاملة على أعلى المُستويات، لافتةً إلى مواصلة المُستشفى والمنظمّة للمشروع؛ لضمان وصول الدّعم السّمعيّ ليصل إلى أكبر عدد من الأطفال في مختلف مُحافظات المملكة.

بدورها، عبّرت رئيسة قسم السمع في مؤسسة الأراضي المقدسة للصم ساندي اللابد، عن تقديرها لهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدةً أن تركيب السماعات الطبية المتطورة سيُحدث فرقًا ملموسًا في حياة الأطفال المستفيدين، ويسهم في تطوير مهاراتهم السمعية والتواصلية، لافتةً إلى أن المؤسسة تُعنى برعاية الأطفال من ذوي الإعاقة السمعيّة والصّم المكفوفين ضمن نظام داخلي متكامل، وتقدّم لهم خدمات تعليمية وتأهيلية ومهارية، تشمل التدريب على الحِرف اليدوية وعددًا من الأنشطة العملية الأخرى، بما يُسهم في تمكينهم وبناء قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع، مثمنةً التعاون مع مستشفى الجامعة الأردنية والمنظمات الداعمة لإنجاح هذه المبادرة.

من جانبه، أكد المدير العام لمستشفى الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نادر البصول، أنّ هذه الفعالية تأتي انسجامًا مع التزام المستشفى بتقديم خدمات صحيّة متخصصة للأطفال، وحرصه على ضمان أعلى معايير الجودة والرعاية، مشيدًا بالدعم السخي والتعاون المثمر مع منظمة “اسمع العالم”، الذي انعكس أثره المباشر على تحسين جودة حياة الأطفال المستفيدين وتعزيز قدراتهم على الاندماج في المجتمع.

يُشار إلى أنّ فعاليات اليوم الطبي تخلّلها إجراء فحوصات سمع ونطق مجانية لأهالي المجتمع المحلي في محافظة البلقاء، ضمن إطار تعزيز التوعية الصحية والكشف المبكر عن اضطرابات السمع والنطق، وتوسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من هذه المبادرة الإنسانية.