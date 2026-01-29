افتتاح بازار العقبة للتسوق

وطنا نيوز -امين المعايطه

افتتح مفوض شؤون البنية التحتية و الحضرية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور المعتصم الهنداوي، فعاليات بازار العقبة للتسوق، الذي أُقيم في ساحة البلدية في العقبة، بحضور عدد من مديري المؤسسات المعنيين وأهالي وزوار المدينة.

واكد الهنداوي أن تنظيم بازار العقبة يأتي في إطار جهود السلطة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة الهادفة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، وتوفير منصات تسويقية مستدامة للمنتجات المحلية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز المشهد الحضري في مركز المدينة.

واشتمل البازار على مجموعة متنوعة من المنتجات، شملت المشغولات اليدوية، والتحف الفنية، والمنتجات المنزلية والريفية، التي قامت بإنتاجها ربات بيوت، وحرفيون محليون،قدموا من خلالها الهوية الثقافية والتراثية لمدينة العقبة.

ويستمر بازار العقبة للتسوق على مدار ثلاثة أيام، متيحًا الفرصة أمام الزوار من أبناء المجتمع المحلي والسياح للاطلاع على المنتجات المحلية ودعم المنتج الوطني، ضمن أجواء تفاعلية تسهم في تنشيط وسط المدينة.