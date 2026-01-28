الخارجية تدعو الأردنيين في الولايات المتحدة لتوخي الحذر بشأن العاصفة الثلجية

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددا من الولايات.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب الولايات المتحدة، مُعرِبا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح المجالي أنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة في واشنطن تتابع أوضاع الأردنيين في الولايات المتحدة، داعيا إيّاهم في مناطق العاصفة الثلجية إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الولايات المتحدة والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:

– الخط الساخن للسفارة الأردنية في واشنطن:

‎0012022949522 ‏‎‏

– وحدة مركز العمليات في الوزارة:

00962795497777

‎‏00962799562471

‏00962799562193

– عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات:

op.ctr@fm.gov.jo