بلدية الكرك تتسلم شاحنتي نفايات بمنحة يابانية

28 يناير 2026
وطنا اليوم:تسلمت بلدية الكرك الكبرى، يوم الأربعاء، شاحنتي نفايات في إطار برنامج المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي.
وقال رئيس لجنة بلدية الكرك، الدكتور محمد المناصير، إن البلدية حصلت على الشاحنتين بمنحة يابانية مقدارها 122 ألف دولار، وبعد استكمالها جميع الإجراءات الإدارية والفنية في إطار حرصها على ترجمة المنح والدعم الدولي إلى مشاريع خدمية ملموسة على أرض الواقع.
وأعرب المناصير عن بالغ شكره وتقديره لسفارة اليابان، مؤكدا اعتزاز البلدية بالشراكة المتينة والمستمرة معها.

صنع مستقبل أفضل
بدوره، قال السفير الياباني لدى الأردن، “أساري هيديكي”، إن هذه المنحة تسهم في صنع مستقبل أفضل للمجتمع المحلي في الكرك، وبالتالي توفير بيئة صحية للجميع.
يذكر أن اليابان قدمت أكثر من 10.57 مليون دولار لـ 161 مشروعا لمنظمات غير حكومية ومدارس ومستشفيات وبلديات في الأردن منذ عام 1993، في إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي


