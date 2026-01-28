سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والأمن العام يبحثان تعزيز آفاق التعاون المشترك

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي رمزي المجالي، اليوم الأربعاء، في مبنى السلطة، مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، حيث جرى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية، بما ينسجم مع تحقيق الأهداف الوطنية العليا، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء منطقة العقبة وزوارها خاصة في مجال حماية البيئة والحملات التوعوية والتثقيفية للحفاظ على مستوى نظافة العقبة.

وأشار المجالي إلى الشراكة المتينة التي تجمع السلطة مع مديرية الأمن العام، والتي أسهمت في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها العقبة، مؤكداً اعتزازه بالدور الاستراتيجي الهام في توفير بيئة آمنة ومستقرة يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية، ويعكس الصورة الحضارية للمدينة كمقصد اقتصادي وسياحي بارز.

من جهته، بيَّن اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام تولي محافظة العقبة اهتماماً خاصاً نظراً لمكانتها الاقتصادية والسياحية المهمة، مشدداً على حرص المديرية على مواصلة دعم الجهود الرائدة التي تبذلها السلطة في المحافظة، وبما يواكب متطلبات التنمية، ويحافظ على الصورة المشرقة لها كواجهة سياحية وبوابة اقتصادية للمملكة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء استمرار التنسيق والتعاون المشترك، بما يعزز المنظومة الأمنية والخدمية في العقبة، ويدعم جهود التنمية المستدامة فيها.