لا تأخير في حل الشكاوى.. وزير المياه يضع خارطة طريق لخدمة المواطن

وطنا اليوم:شدد المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري، خلال لقاء عبر منصة الاتصال المرئي اليوم الأربعاء مع الأمناء العامين ومديري الشركات ومديري المياه والفنيين وكافة العاملين في القطاع، على ضرورة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للحكومة، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة، وتسهيل الإجراءات، وتقديم خدمة فعالة تعكس صورة القطاع، مع الإسراع في إيجاد الحلول لأي شكوى ترد لمركز شكاوى المياه دون تأخير.

وأكد الوزير ضرورة التفاعل الجاد والمسؤول مع ملاحظات المواطنين بمنتهى المهنية والمواطنة الصالحة، مشددًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين في الميدان، وإجراء كشوفات دورية ومسوح للمناطق للتأكد من جودة الخدمة ومعالجة الاختلالات والشكاوى المتعلقة بالكسور، ومشكلات الصرف الصحي، وضمان انتظام وصول المياه، مع تفعيل فرق التحصيل والجباية في موعدها لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وطالب الوزير بالاستماع للمواطنين بمستوى عالٍ من الإيجابية وتلبية احتياجاتهم، والحفاظ على التواصل المستمر بين مدراء الإدارات والجهات المعنية في المحافظات والألوية لخدمة المواطنين.

وأشار المهندس رائد أبو السعود إلى أن المواطن شريك أساسي في نجاح جهود قطاع المياه، داعيًا المسؤولين إلى منح الموظفين الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهامهم دون الحاجة للرجوع إلى المركز، بما يسرع معالجة معاملات ومطالبات المواطنين.

كما نوّه الوزير بالجهود المحققة في خفض الفاقد، وتوفير مصادر مياه جديدة، والسير بالمشاريع الوطنية، مؤكّدًا أن هذه الإنجازات تمثل مساهمة وطنية جميع في تحقيق الأمن المائي الوطني، وتقليل الاعتداءات على الموارد. وشدد على أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الإلكترونية لضمان كفاءتها وسهولة استخدامها على مدار الساعة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن قطاع المياه وموظفيه يبذلون أقصى الجهود للتخفيف من حدة الأوضاع المائية، وضمان إيصال المياه للمواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة، ومؤكدًا على ضرورة الاستمرار في التواصل المفتوح مع المواطنين، وتسهيل تقديم الخدمات لهم، ونشر التوعية المتعلقة بحسن استخدام المياه والمحافظة عليها.

ودعا المواطنين إلى تفهم الظروف المائية الراهنة، والتعاون مع كوادر قطاع المياه، والإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى عبر مركز الشكاوى الموحد على الرقم 117116.