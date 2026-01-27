بنك القاهرة عمان
توقيف مندوب شركة تواطأ مع موظف في وزارة التربية والتعليم

6 ساعات ago
وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مندوب احدى الشركات التي تتعامل مع وزارة التربية والتعليم 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق .
يُذكر أن هذا الشخص تواطأ مع موظف في وزارة التربية والتعليم تمّ توقيفه يوم أمس بسبب استثمار وظيفته وحصوله على 166 ألف دينار جراء ارتكابه جناية التلاعب بمستندات صرف المبالغ الخاصة بهذه الشركة .
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقتٍ سابق.


