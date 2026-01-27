ضبط حفارة مياه مخالفة في البادية الشمالية وخطوط لتعبئة صهاريج في الموقر

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط حفارة مخالفة في المفرق / المنارة بناء على معلومات توفرت لمديرية الرقابة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الامن العام / امن وقائي مركز المنارة ومديرية الاحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية بقيام حفارة بحفر بئر مخالف، حيث قامت الفرق الفنية المختصة و الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام /مركز امن بادية المنارة ومرتبات الامن الوقائي بضبط الحفارة وردم البئر المخالف وتم حجز الحفارة والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية .

وفي منطقة الموقر وبالتنسيق مع شركة مياهنا والأجهزة الأمنية في مديرية شرطة البادية الوسطى تم ضبط 3 اعتداءات قطر كل منها 2 انش على خط ناقل الموقر قطر 300 ملم لتعبئة صهاريج مخالفة، حيث تم إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات والعمل جار لاستكمال التحقيق .

وثمنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام وخاصة مرتبات امن وقائي مركز امن بادية المنارة ومديرية شرطة البادية الوسطى وكافة مرتبات وضباط الامن العام على الجهود المتواصلة واكدت على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات