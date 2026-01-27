بنك القاهرة عمان
الباص السريع يودي بحياة موظف في أمانة عمّان

27 يناير 2026
الباص السريع يودي بحياة موظف في أمانة عمّان

وطنا اليوم:توفي فجر اليوم الثلاثاء الشاب حازم قعقور، أحد موظفي أمانة عمّان الكبرى، متأثراً بإصابته جراء حادث دهس تعرض له أثناء أداء عمله الميداني يوم أمس على شارع الاستقلال.
وبحسب زملائه، حاول قعقور قطع الشارع، ليتفاجأ بمرور الباص السريع، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة نُقل إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة لاحقًا داخل قسم العناية الحثيثة.
وأعادت الحادثة تسليط الضوء على ملف السلامة المرورية في شارع الاستقلال وممرات السلامة على مسار الباص السريع، أحد أهم الشوارع الحيوية في العاصمة


