الدفاع المدني يخمد حريقا شب في محلين لقطع السيارات في عمّان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت صباح اليوم الثلاثاء، مع حريق شب في محلين يحتويان على قطع سيارات بمساحة إجمالية بلغت (200)م2 بمنطقة أبو علندا في محافظة العاصمة.

وأكد الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده لباقي المحلات المجاورة، هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق