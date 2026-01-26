بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

حملة طبية متخصصة لفحص وعلاج أمراض العيون واجراء العمليات الجراحية

26 يناير 2026
حملة طبية متخصصة لفحص وعلاج أمراض العيون واجراء العمليات الجراحية

وطنا اليوم:تعلن مؤسسة البصر العالمية، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين ومستشفى الخنساء، عن تنفيذ حملة مكافحة العمى (6&7)، وهي حملة طبية متخصصة تُعنى بفحص وتشخيص وعلاج أمراض العيون، مع تركيز خاص على تشخيص وإزالة الماء الأبيض.

وتهدف الحملة إلى تقديم خدمات طبية دقيقة وآمنة للفئات الأشد حاجة، من خلال برنامج متكامل يشمل إجراء فحوصات شاملة للعيون، تتضمن قياس ضغط العين، وفحص السكري، وفحص الشبكية، إضافة إلى قياس حجم العدسة للحالات التي تستدعي إجراء عمليات إزالة الماء الأبيض، وتسجيل الحالات المحتاجة للتدخل الجراحي وتنفيذ العمليات اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ومن المتوقع أن تشمل الحملة فحص أكثر من 4000 مستفيد، وتنفيذ ما بين 850 إلى 900 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، ضمن نهج طبي منظم يضمن جودة الخدمة، وسلامة المرضى، وتحقيق أفضل النتائج الطبية الممكنة.

وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجهات المنفذة، وضمن التزامها المشترك بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، والحد من مسببات العمى القابل للعلاج، بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بكرامة واستقلالية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:22

القاضي يلتقي السفير الصيني

16:42

جرادات: لا رفع لأجور النقل العام وما جرى هيكلة لتقريب الفئات النقدية

16:31

بعد خضوعه لملكية أميركية.. تيك توك يمنع انتقاد ترامب

16:27

الشروط والمؤهلات العلمية  والمهنية  للخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي

15:59

برعاية محافظ الزرقاء… إطلاق جائزة الموظف المثالي في دورتها الثانية لعام 2025

15:52

الريال الإيراني يهبط إلى مستوى غير مسبوق

15:36

الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي

15:28

طفـــل ضحية حرق يصارع الالم وحيداً في مستشفى الزرقاء الحكومي

15:16

هجرة جماعية من تيك توك إلى تطبيق أسَّسه أردني

15:05

حملة أمنية لإزالة الاعتداءات على شارع الأردن في لواء عين الباشا

15:02

اختتام تدريب محاكاة الأعمال الصغيرة ضمن برنامج “انهض – يافعين” في كفرنجة وسحاب

15:00

الأردن و مصر: ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026