حملة طبية متخصصة لفحص وعلاج أمراض العيون واجراء العمليات الجراحية

وطنا اليوم:تعلن مؤسسة البصر العالمية، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين ومستشفى الخنساء، عن تنفيذ حملة مكافحة العمى (6&7)، وهي حملة طبية متخصصة تُعنى بفحص وتشخيص وعلاج أمراض العيون، مع تركيز خاص على تشخيص وإزالة الماء الأبيض.

وتهدف الحملة إلى تقديم خدمات طبية دقيقة وآمنة للفئات الأشد حاجة، من خلال برنامج متكامل يشمل إجراء فحوصات شاملة للعيون، تتضمن قياس ضغط العين، وفحص السكري، وفحص الشبكية، إضافة إلى قياس حجم العدسة للحالات التي تستدعي إجراء عمليات إزالة الماء الأبيض، وتسجيل الحالات المحتاجة للتدخل الجراحي وتنفيذ العمليات اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ومن المتوقع أن تشمل الحملة فحص أكثر من 4000 مستفيد، وتنفيذ ما بين 850 إلى 900 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، ضمن نهج طبي منظم يضمن جودة الخدمة، وسلامة المرضى، وتحقيق أفضل النتائج الطبية الممكنة.

وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجهات المنفذة، وضمن التزامها المشترك بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، والحد من مسببات العمى القابل للعلاج، بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بكرامة واستقلالية.