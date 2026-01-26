سعر أونصة الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار

وطنا اليوم:قفز الذهب إلى مستوى قياسي، متجاوزا مستوى 5000 دولار للأونصة (الأوقية)، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأدى تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن غرينلاند إلى زيادة ارتفاع الذهب هذا العام وسط توقعات بمزيد من حالة عدم اليقين المالي والجيوسياسي.

وارتفع المعدن الأصفر بنسبة 64% في عام 2025، مدعوما بتخفيف السياسة النقدية الأميركية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية – مع تمديد الصين موجة شراء الذهب للشهر الرابع عشر في كانون الأول – وتدفقات قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “توقعاتنا لهذا العام أن يصل سعر الذهب إلى 6400 دولار للأونصة بمتوسط 5375 دولارا”.