الصين تستحوذ على 87% من سوق السيارات الكهربائية في الأردن خلال 2025

وطنا اليوم:أظهرت بيانات إحصائية للجمارك الأردنية أن السيارات الكهربائية ذات المنشأ الصيني، استحوذت على غالبية السوق الأردنية خلال العام 2025، وبنسبة 87 %.

وحسب المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة أنباء “شينخوا”، بلغ عدد السيارات الكهربائية المصنعة بالصين والتي تم التخليص عليها جمركياً ودخلت السوق الأردنية بالعام الماضي 42348 مركبة، من أصل 48413 مركبة كهربائية من مختلف الدول.

يذكر أن حضور السيارات الكهربائية الصينية في السوق الأردنية تصاعد بالسنوات الأخيرة بعدما أثبتت كفاءتها وجدارتها من حيث التقنية المتطورة، والالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية في صناعتها.

وحسب تصريح سابق لــ”شينخوا” أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر، أن جميع المركبات القادمة من الصين للأردن مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، إذ تخضع كل مركبة لفحوصات دقيقة من قِبل السلطات الأردنية قبل دخولها للسوق لضمان توافقها مع معايير السلامة والأمان المعتمدة.

ويشير الخبراء إلى أن ما بين 80 إلى 90% من إجمالي المركبات الكهربائية المستوردة للسوق في الأردن خلال عامي 2023 و2024 هي صينية الصنع مع حصة سوقية تبلغ 40% لعلامات تجارية صينية مثل “شانجان”، “بي واي دي”، و”دونغ فينغ”، متفوقة على مركبات “تويوتا” و”كيا”.