بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

توقيف قاتل شقيقته في عمان 15 يومًا بعد توجيه تهمة القتل العمد

29 ثانية ago
توقيف قاتل شقيقته في عمان 15 يومًا بعد توجيه تهمة القتل العمد

وطنا اليوم:أسند مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة عمان، يوم الأحد ، جناية “القتل العمد مع سبق الإصرار”، وفقا لأحكام المادة (328/1) من قانون العقوبات الأردني، للشاب الذي أقدم على قتل شقيقته “المحامية” بطعنات قاتلة داخل منزل ذويها في شمال عمان.

قرار التوقيف ومجريات التحقيق
وقرر المدعي العام توقيف الجاني لمدة 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية.
وكشف مصدر مقرب من التحقيق أن القاتل يخضع حاليا لجلسات استجواب مكثفة لدى المدعي العام، قبل ترحيله إلى مكان توقيفه فور انتهاء إجراءات التحقيق الأولية.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة بصدد الاستماع إلى إفادات عدد من شهود النيابة من العائلة، لاستكمال ملف القضية والوقوف على كافة الحيثيات.

الدوافع
وفيما يتعلق بدوافع هذه الجريمة المروعة، اكتفى المصدر بالإشارة إلى أنها ناتجة عن “خلافات عائلية”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا الخلاف الذي انتهى بأربع طعنات أودت بحياة المحامية الشابة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:59

الأوقاف تؤكد الالتزام بتعزيز آليات الرقابة الداخلية وتحسين مستوى الشفافية

15:53

شرط جزائي ثقيل.. كم سيكلف رحيل سلوت ليفربول؟

15:39

مصدر من الصحة الإيرانية يقر: 30 ألفاً قتلوا في الاحتجاجات

15:19

زعلك ما بهون علينا .. الطيران السوري يستمع للشكاوى

15:12

وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان

15:09

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا موقعا لتصنيع الأسلحة جنوب لبنان

14:40

المسؤولية المجتمعية حين تصبح التزاما وطنيا… الفوسفات والبوتاس نموذجا

14:38

الميثاق الوطني يطلق ملتقى التطوير الإداري والحوكمة: نحو إدارة فاعلة في القطاع العام

14:30

توصية نيابية بضرورة رفع الرواتب التقاعدية المتدنية

14:24

يا محلاها الحرية .. مشهد خروج الأطفال من سجن الأقطان التابع لقسد يهز المنصات

14:17

كارني يدعو المواطنين لشراء المنتج الكندي ردا على تهديدات ترمب

14:11

الفايز: رسالة الملك للجيش تعكس قراءة واقعية لطبيعة التحديات الحالية والمقبلة

وفيات
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعانوفيات الأحد 25 – 1 – 2026وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة الله