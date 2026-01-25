توقيف قاتل شقيقته في عمان 15 يومًا بعد توجيه تهمة القتل العمد

وطنا اليوم:أسند مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة عمان، يوم الأحد ، جناية “القتل العمد مع سبق الإصرار”، وفقا لأحكام المادة (328/1) من قانون العقوبات الأردني، للشاب الذي أقدم على قتل شقيقته “المحامية” بطعنات قاتلة داخل منزل ذويها في شمال عمان.

قرار التوقيف ومجريات التحقيق

وقرر المدعي العام توقيف الجاني لمدة 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية.

وكشف مصدر مقرب من التحقيق أن القاتل يخضع حاليا لجلسات استجواب مكثفة لدى المدعي العام، قبل ترحيله إلى مكان توقيفه فور انتهاء إجراءات التحقيق الأولية.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة بصدد الاستماع إلى إفادات عدد من شهود النيابة من العائلة، لاستكمال ملف القضية والوقوف على كافة الحيثيات.

الدوافع

وفيما يتعلق بدوافع هذه الجريمة المروعة، اكتفى المصدر بالإشارة إلى أنها ناتجة عن “خلافات عائلية”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا الخلاف الذي انتهى بأربع طعنات أودت بحياة المحامية الشابة