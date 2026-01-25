الفايز: رسالة الملك للجيش تعكس قراءة واقعية لطبيعة التحديات الحالية والمقبلة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة، حول إعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، هي رسالة توجيهية استراتيجية مهمة جدا تعكس قراءة واقعية وإدراكا عميقا من جلالته لطبيعة التحديات الحالية والمقبلة، وتؤكد أن الأردن يتعامل مع أمنه الوطني بعقلية استباقية تقوم على التخطيط بعيد المدى.

وبين الفايز، أن الرسالة الملكية جاءت انطلاقا من حرص جلالته لأن تكون قواتنا المسلحة كعهدها على الدوام في مقدمة الجيوش، قادرة على مواجهة التحديات المختلفة بأساليب واستراتيجيات جديدة، تفرضها طبيعة التحديات والتطورات، وبالتالي فإن الرسالة تمثل مشروعا وطنيا استراتيجيا لتحويل القوات المسلحة إلى نموذج حديث مرن عالي التقنية، بما حملته من مضامين وأهداف، ما يؤكد يقظة قيادتنا الهاشمية وقدرتها على فهم مقتضيات العصر وأن الأردن سيبقى على الدوام مستعد لكل السيناريوهات وفي كل الظروف والأحوال.

وقال إننا في مجلس الأعيان كلنا فخر واعتزاز بجلالة الملك، الذي استطاع بحكمته وحنكته السياسية وعزيمته القوية أن يقود الوطن إلى بر الأمان وسط هذا المحيط الملتهب، فجلالته “يحرص على أمن الوطن واستقراره ويتصدى بقوة لكل من يحاول العبث بثوابتنا الوطنية ولن يسمح أبدا بأن يكون الأردن ساحة لصراعات إقليمية أو دولية، أو أن تمس كرامة الوطن وسيادته”.

كما أكد الفايز، وقوف المجلس بقوة خلف جلالة الملك في كل خطوة من أجل الوطن ورفعته وبناء مؤسساته الوطنية، وفي رؤية جلالته المتقدمة لتحديث وهيكلة القوات المسلحة التي يضع فيها جلالته أمن الأردن واستقراره في صدارة الأولويات ومقدمتها، فالرسالة الملكية تشكل رؤية استشرافية وخطوة استباقية لتحديث القوات المسلحة، في ظل تغيرات إقليمية وعالمية سريعة.

وأضاف إن” الهدف الاستراتيجي للرسالة الملكية، هو تمكين القوات المسلحة من التعامل بسرعة ومرونة مع التغيرات المتسارعة والحروب الحديثة، بكل احترافية وجاهزية قتالية وكفاءة عالية، ولتبقى القوات المسلحة درع الوطن وحصنه المنيع”.

وأوضح أن الجيش الأردني كان على العهد دوما محل ثقة واعتزاز جلالة الملك وأبناء الوطن، كما أن أبناء قواتنا المسلحة لم يبخلوا يوما بدمهم الطاهر الزكي من أجل عزة الوطن وكرامته والحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرا إلى قدرة قواتنا المسلحة على الاستجابة السريعة للتوجيهات الملكية السامية.

وأضاف إن جلالة الملك يعرف جيدا أن الجيش العربي المصطفوي يتمتع بكفاءة عالية وروح قتالية وقادة، فجلالته ابن القوات المسلحة والقائد الاعلى لها ، واراد برسالته ان تبقى القوات المسلحة الأردنية في صدارة الجيوش الإقليمية والدولية من حيث الجاهزية القتالية العالية.

وأشار الفايز إلى أن الرسالة تمثل خارطة طريق تضع أسسا واضحة لبناء جيش أردني حديث قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتعكس بذات الوقت رؤية استباقية للأمن الوطني تقوم على منع التهديد قبل وقوعه.