التربية: 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني غدا

38 ثانية ago
التربية: 1.5 مليون طالب وطالبة يبدأون الفصل الدراسي الثاني غدا

وطنا اليوم _

يتوجه نحو 1.5 مليون طالب وطالبة الى مدارسهم يوم غد الأحد، لبدء الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.

وقالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات في المدارس لاستقبال الطلبة في فصلهم الدراسي الثاني من حيث توفير الكتب المدرسية مع أول يوم من الفصل الثاني، وتوفير وسائل التدفئة في الغرف الصفية في ظل الظروف الجوية الباردة التي تؤثر على أغلب مناطق المملكة.

وأكدت في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه سيستأنف غدا الأحد حوالي 1.5 مليون طالب وطالبة في 4081 مدرسة، موزعين على المدارس الحكومية والثقافة العسكرية.

وبينت أن الوزارة ما زالت مستمرة بتطبيق قرارها القاضي بتعديل موعد بدء الدوام في المدارس انسجاما مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، بحيث يكون الطابور الصباحي في المدارس في تمام الساعة 8:15 صباحا، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:30 صباحا، وللفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12:50 ظهرا وتبدأ الحصة الأولى الساعة 1 بعد الظهر، وسيستمر العمل بهذا القرار لغاية بداية شهر رمضان المبارك.


