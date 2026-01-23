بنك القاهرة عمان
مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

23 يناير 2026
وطنا اليوم:دهمت مياه الصرف الصحي شرقيّ مدينة إربد عددا من المباني السكنية والمنازل، ما أجبر سكانا على إخلاء منازلهم بعد ارتفاع منسوب المياه وتضرّر الأثاث.
وتشهد المنطقة أوضاعًا صعبة منذ أيام، فيما قامت شركة كهرباء إربد بقطع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل احترازيا، خشية حدوث تماس كهربائي.
من جهتها، قالت مياه اليرموك مساء الجمعة، في بيان مقتضب، “أن الخط ذاته تعرض أكثر من مرة لارتفاع منسوب المياه وتم إصلاحه وأسباب اخرى تتعلق بالاستخدام السيء لشركات الصرف الصحي وهذا الخط على وجه الخصوص جرى انسداده أكثر من مرة مما تسبب بفيضان المياه العادمة في الشارع وتم فتح الخط وإخراج العديد من المواد الصلبة من داخل الخط كحقائب الألبسة بالإضافة إلى الأقمشة بالإضافة إلى ما يضعه أصحاب المطاعم في تلك المناطق من زيوت وبقايا الأطعمة مما كان لها الأثر في انسداد الخط”.
وأضافت أنه يجري العمل حاليا على حل المشكلة


