بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

هيئة الطاقة: محطات شحن كهربائية تخالف التسعيرة المقررة

23 يناير 2026
هيئة الطاقة: محطات شحن كهربائية تخالف التسعيرة المقررة

وطنا اليوم:أكّدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ضرورة التزام جميع المرخص لهم بممارسة أنشطة شحن المركبات الكهربائية بالتسعيرة المعتمدة من قبل الهيئة، وعدم تقديم أي عروض نقدية أو عينية أو خصومات على تعرفة البيع.
وأوضحت الهيئة، في كتاب رسمي صادر عنها، أن الجولات التفتيشية الدورية التي نفذتها كشفت عن عدم التزام بعض مزودي الخدمة بالتسعيرة المقرّرة، الأمر الذي يعدّ مخالفة للتعليمات الناظمة لقطاع شحن المركبات الكهربائية.
وشدّدت الهيئة على أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة هذا القطاع، وأن الالتزام بالتسعيرة المعتمدة يهدف إلى ضمان العدالة والتنافسية وحماية المستهلك، مؤكدة أن أي مخالفة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقاً للتشريعات المعمول بها.
وبيّنت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى أحكام المواد (9) و(14) من تعليمات أنشطة شحن المركبات الكهربائية، محذرة من أن عدم الالتزام سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026