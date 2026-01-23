الدكتور عمر عماد العساسفه يحصل على درجة الماجستير

( بسم الله الرحمن الرحيم ) {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (صدق الله العظيم ) 🎓

وطنا اليوم:الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. وبفضله تتحقق الأمنيات والغايات

بكل فخر واعتزاز،

يتقدم الأهل والأصدقاء بأجمل التهاني وأطيب التبريكات إلى الدكتور عمر عماد العساسفه بمناسبة حصوله على درجة الماجستير صيدليه من جامعة الإسراء بتقدير إمتياز

إذ نبارك لكم هذا الإنجاز الرائع، ونتمنى لكِ مستقبلاً مليئاً بالنجاحات والتميز.

و ثمرة الجهد والكفاح تم حصادها بكل فخر

و نتمنى لكم مستقبل زاهر في حياتكم العلمية والعملية في خدمة وطنكم ان شاء الله.

فألف ألف مبارك صديقي الغالي

اخوكم الدكتور الصحفي محمد عبدالرحمن المعايطة