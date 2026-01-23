بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار الناس

الدكتور عمر عماد العساسفه يحصل على درجة الماجستير

23 يناير 2026
الدكتور عمر عماد العساسفه يحصل على درجة الماجستير

( بسم الله الرحمن الرحيم ) {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (صدق الله العظيم ) 🎓

وطنا اليوم:الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. وبفضله تتحقق الأمنيات والغايات
بكل فخر واعتزاز،
يتقدم الأهل والأصدقاء بأجمل التهاني وأطيب التبريكات إلى الدكتور عمر عماد العساسفه بمناسبة حصوله على درجة الماجستير صيدليه من جامعة الإسراء بتقدير إمتياز

إذ نبارك لكم هذا الإنجاز الرائع، ونتمنى لكِ مستقبلاً مليئاً بالنجاحات والتميز.
و ثمرة الجهد والكفاح تم حصادها بكل فخر

و نتمنى لكم مستقبل زاهر في حياتكم العلمية والعملية في خدمة وطنكم ان شاء الله.
فألف ألف مبارك صديقي الغالي
اخوكم الدكتور الصحفي محمد عبدالرحمن المعايطة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026