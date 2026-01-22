ولي العهد يثمن جهود البنك في دعم مشاريع تنموية في الأردن

وطنا اليوم:ركز لقاء سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، اليوم الخميس، على سبل توسيع الشراكة بين الجانبين.

وثمن سموه، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، جهود البنك في دعم مشاريع تنموية في الأردن، لافتا إلى أهمية توسيع الشراكة بين البنك والقطاع الخاص.

وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعي