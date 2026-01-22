مخيم الأزرق يدخل مرحلة جديدة من التزويد المستدام للكهرباء

وطنا اليوم:أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أن آلاف العائلات في مخيم الأزرق للاجئين، أصبحت قادرة للمرة الأولى منذ تأسيس المخيم، على الحصول على الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في تحول يضع حدًا لسنوات من الانقطاعات اليومية التي كانت تُقيّد الحياة الأساسية داخل المخيم.

قال يوسف طه، المتحدث باسم المفوضية، في تصريح صحفي الخميس، إن مشروع “موزّعات الطاقة” الذي نفذته المفوضية وشركاؤها أدخل نظاما أكثر عدلًا وكفاءة واستدامة لإدارة الكهرباء، بما يتيح لكل أسرة استخدام الطاقة بشكل مستمر وفق احتياجاتها اليومية.

وأكد أن هذا التطور لا يقتصر على تحسين الخدمات، بل يشكّل “شريان حياة” للأطفال الذين يدرسون بعد الغروب، وللمرضى الذين يعتمدون على أجهزة طبية تعمل دون انقطاع، وللأهالي الذين يسعون لتوفير بيئة آمنة وكريمة لأسرهم.

وأكدت المفوضية التزامها بمواصلة توسيع هذا النظام ليشمل مزيدًا من الأسر، بهدف ضمان وصول طاقة نظيفة وموثوقة للجميع، موضحة أن قرابة 2000 عائلة تضم أكثر من 10,500 لاجئ أصبحت تتمتع بتزويد كهربائي مستمر، على أن تمتد التغطية إلى 70% من المخيم بحلول منتصف عام 2026.