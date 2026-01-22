بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مخيم الأزرق يدخل مرحلة جديدة من التزويد المستدام للكهرباء

22 يناير 2026
مخيم الأزرق يدخل مرحلة جديدة من التزويد المستدام للكهرباء

وطنا اليوم:أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أن آلاف العائلات في مخيم الأزرق للاجئين، أصبحت قادرة للمرة الأولى منذ تأسيس المخيم، على الحصول على الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في تحول يضع حدًا لسنوات من الانقطاعات اليومية التي كانت تُقيّد الحياة الأساسية داخل المخيم.
قال يوسف طه، المتحدث باسم المفوضية، في تصريح صحفي الخميس، إن مشروع “موزّعات الطاقة” الذي نفذته المفوضية وشركاؤها أدخل نظاما أكثر عدلًا وكفاءة واستدامة لإدارة الكهرباء، بما يتيح لكل أسرة استخدام الطاقة بشكل مستمر وفق احتياجاتها اليومية.
وأكد أن هذا التطور لا يقتصر على تحسين الخدمات، بل يشكّل “شريان حياة” للأطفال الذين يدرسون بعد الغروب، وللمرضى الذين يعتمدون على أجهزة طبية تعمل دون انقطاع، وللأهالي الذين يسعون لتوفير بيئة آمنة وكريمة لأسرهم.
وأكدت المفوضية التزامها بمواصلة توسيع هذا النظام ليشمل مزيدًا من الأسر، بهدف ضمان وصول طاقة نظيفة وموثوقة للجميع، موضحة أن قرابة 2000 عائلة تضم أكثر من 10,500 لاجئ أصبحت تتمتع بتزويد كهربائي مستمر، على أن تمتد التغطية إلى 70% من المخيم بحلول منتصف عام 2026.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:30

الملاك البرلماني دينا البشير 

21:21

عطاء الأب؛ بين الوهم والحقيقة

20:26

غضب في بروكسل بعد نشر ترمب محادثات خاصة مع قادة أوروبيين

20:19

موسم الحثيمة في الأردن يصل إلى ذروته

20:08

ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم

19:38

وكلاء السياحة تحذر من صفحات غير مرخصة تروّج للسفر وتعرّض المواطنين للاحتيال

19:35

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر القطري يوزعان وجبات على الأسر في غزة

19:32

نهار الوخيان يكتب : لماذا لا يتم تكريم سفراء بيت الشعر في امريكا

19:25

الحاجة … جديد الفنان عمر العبداللات

19:23

مياه الصرف الصحي تغرق منازل شرقي إربد وتجبر سكانا على الإخلاء

19:21

العفو العام مطلبٌ شعبي

19:19

هشام المصري يكتب: أين متقاعد الضمان الاجتماعي من غلاء الأسعار؟

وفيات
وفيات الجمعة 23-1-2026وفيات اليوم الخميس 22 – 1 – 2026مساعد مدير الأمن العام الأسبق اللواء المتقاعد شريف باشا العمري في ذمة اللهلؤي سامح حسن الصباغ في ذمة اللهوفيات الأربعاء 21 – 1 – 2026