مداهمة منزل تسفر ضبط 12 طن حطب جراء قطع جائر للأشجار في ارحابا

وطنا اليوم:​كشف مصدر مسؤول في مديرية زراعة محافظة إربد عن تمكن كوادر الحراج في مديرية لواء المزار الشمالي من ضبط اعتداء كبير على الثروة الحرجة تمثل في قيام أحد الأشخاص بتقطيع 12 طن من الحطب داخل منزله في منطقة ارحابا.

​وأفاد المصدر بأن الفرق الرقابية قامت برصد اعتداءات متكررة وعمليات قطع للأشجار بطريقة غير قانونية ومخالفة للأنظمة والتعليمات في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة رحاب وعلى إثر ذلك تم تتبع المتسبب ورصده حتى تم تحديد مكان تخزين الحطب الناتج عن هذا القطع الجائر.

​وبحسب المصدر فقد تم التنسيق مع الحاكمية الإدارية، والأجهزة الأمنية، والمدعي العام، حيث تمت مداهمة الموقع وضبط الكميات المخزنة من الحطب.

وأكد المصدر أن الشخص المتورط قام بقطع الأشجار بشكل غير قانوني مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه وتحويله للجهات القضائية المختصة.

​وأكد المصدر أن مديرية الزراعة تواصل تسيير جولاتها الرقابية المكثفة في مختلف المناطق الحرجية لضبط أي اعتداءات ومنع عمليات الاحتطاب العشوائي مشددا على أن المديرية لن تتهاون في حماية الغطاء النباتي وتطبيق القانون بحق كل من يحاول العبث بالثروة الوطنية