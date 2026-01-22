الأمانة ترفض تجديد ترخيص مستودعات غاز وادي السير

وطنا اليوم: كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات أنّ أمانة عمان ترفض تجديد تراخيص مستودعات الغاز في وادي السير رغم حصولها على موافقة من مديرية الدفاع المدني.

وقال السعيدات، إنّ المستودعات متواجدة منذ سنوات، بدون أن تؤثر على المنطقة لا سيما وأنها ملتزمة بالتدابير والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة، وقد أثبت ذلك في تقرير مديرية الدفاع المدني عند اطلاعها على المواقع الشهر الماضي.

وبين أنّه لا يمكن نقل المستودعات لأن مكانها الحالي خارج التنظيم، ولا يوجد مكان آخر داخل العاصمة بهذه المواصفات الّا بمقربة من مبانٍ سكنية، مشيرًا إلى أنّ تكلفة النقل تصل إلى 500 ألف دينار.

وأشار إلى أنّ المستودعات تعرضت لشكاوى كيدية وقد تم الكشف عدة مرات عن مخالفات ولم تظهر وجود مخالفات، وما تزال الامانة حتى اللحظة ترفض إصدار تراخيص المهن لها للعمل في 2026، مناشدًا بعدم المساس بالمستودعات.

وحذر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى من عدم اختلاق أزمة بين الأمانة والنقابة ورفع الظلم عنها وعن الهيئة العامة.

وشدد السعيدات على أنّ إغلاق المستودعات سيؤثر على توزيع الغاز في مختلف مناطق المملكة، لا سيما وأنّ المستهلكين يحتاجون لاستمرار الإمداد بالغاز المنزلي، بسبب البرد القارس المصاحب لفصل الشتاء.

ودعا إلى الجلوس على طاولة النقاش للوصول إلى حل حتى لا ينقطع إمداد الغاز عن العاصمة والمحافظات الأخرى، مؤكدًا أنّ المستودعات مرخصة من هيئة تنظيم الطاقة