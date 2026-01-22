وفاة عامل ستيني إثر سقوطه داخل جاروشة بلاستيك

وطنا اليوم:توفي عامل وافد ستيني، يحمل الجنسية المصرية، صباح اليوم الخميس في لواء الموقر اثر سقوطه داخل جاروشة بلاستيك تستخدم لإعادة تدوير البلاستيك.

ووصل العامل الوافد الى مستشفى التوتنجي متوفيا فيما بوشرت التحقيقات.

وتأتي وفاة العامل، رحمه الله، بعد نحو الأسبوع من وفاة سيدة، إثر سقوطها داخل عجانة طحين في أحد معامل تصنيع الحلويات في منطقة العبدلي، ما يطرح تساؤلاً عن إجراءات السلامة في اماكن العمل