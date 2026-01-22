ولي العهد يلتقي في دافوس رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، على هامش مشاركة سموه في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

ونقل سمو ولي العهد، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني، إلى الملك فيليب، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

كما التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو، لبحث سبل توسيع التعاون لتنفيذ عدة مشاريع في المملكة.

وثمن سموه، خلال اللقاء الذي عقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، دعم البنك للأردن في تنفيذ مشاريع حيوية، خاصة مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه).

كما عقد سمو ولي العهد لقاءات منفصلة مع رؤساء تنفيذيين ومؤسسي وممثلي شركات عالمية، بحثت سبل فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز النمو الاقتصادي والاستثماري، ويسهم في تطوير المهارات الرقمية للأردنيين.

وجرى خلال اللقاءات استعراض المزايا الاستثمارية في الأردن، كخدمات البنية التحتية التقنية، وبرامج التدريب التي تدعم الشباب وتزودهم بالمهارات التقنية والتكنولوجية اللازمة في سوق العمل.

وحضر اللقاءات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين