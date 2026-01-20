بنك القاهرة عمان
تفاصيل العثور على طفل بمحيط مستشفى التوتنجي

20 يناير 2026
تفاصيل العثور على طفل بمحيط مستشفى التوتنجي

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين من العمر شرق العاصمة، حيث أكّد أنّه في يوم الجمعة الماضي ورد بلاغ لمديرية شرطة شرق عمّان وإدارة حماية الأسرة والأحداث بالعثور على طفل هائم على وجهه ويبلغ من العمر عامين، في محيط مستشفى التوتنجي بمنطقة سحاب.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى التحرّك للمكان وتسلّم الطفل وإيداعه لإدارة حماية الأسرة والأحداث والتي باشرت التحقيق في ظروف العثور عليه ومتابعة قضيته.
وتابع أنه جرى بعد عرضه على الأطباء والتأكّد من وضعه الصحي وأنه بحالة جيدة، تم الاحتفاظ به داخل إحدى دور الرعاية لحمايته وضمان سلامته.
وأكد أنه جرى تحديد والدة الطفل والبحث جارٍ عنها لمتابعة التحقيق والوقوف على ظروف وملابسات العثور عليه دون حماية أو رعاية


