أوكرانيا مقابل غرينلاند.. مخاوف أوروبية من طموحات ترامب

20 يناير 2026
وطنا اليوم:قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، إن هناك قلقا بالغا من أن يُهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتخلي تماما عن أوكرانيا للضغط على أوروبا بشأن غرينلاند.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إنه “من الممكن إيجاد حلول بشأن غرينلاند لكن ذلك مستحيل حاليا في ظل تهديدات ترامب”.
وحسبما ذكر الدبلوماسيون الأوروبيون للصحيفة فإن “العلاقة مع البيت الأبيض تتجه نحو المصالح المتبادلة فحسب في ظل اتساع الهوة مع واشنطن”.
وفي سياق متصل، نقلت “سي إن إن” عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قولها إن “الإدارة الاميركية على استعداد لتنفيذ أي خطة يختارها ترامب للاستحواذ على غرينلاند”.
وأشارت “سي إن إن” نقلا عن مسؤول أوروبي إلى أن “الأمين العام للناتو يبدو مقتنعا بإمكانية التوصل إلى اتفاق يمنح ترامب مخرجا بشأن أزمة غرينلاند مع الأوروبيين”.
وأكد أحد مستشاري ترامب لـ”سي إن إن” أنه “لا نريد تحويل غريندلاند إلى ولاية لكننا نريد تحالفا معهم”.
واعتبر ترامب، الإثنين، أن الدنمارك لم تتمكن ‌من فعل أي شيء ⁠لإبعاد “التهديد الروسي” عن غرينلاند، ‌مضيفا: “حان الوقت لذلك الآن، وسيتم”.
وفي منشور على منصة “تروث سوشال”، قال ترامب: “لطالما أخبر حلف الناتو الدنمارك على مدار 20 عاما أنه عليكم إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند. لسوء الحظ لم تتمكن الدنمارك من فعل أي شيء حيال ذلك. لقد حان الوقت الآن، وسيحدث ذلك”.
وكان ترامب قد قال السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع القادمة من 8 دول أوروبية بدءا من الأول من فبراير المقبل، لتصل إلى 25 بالمئة، اعتبارا من الأول من يونيو، إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضيه، وهو ما يتمثل في “الشراء الكامل والتام” لغرينلاند.


