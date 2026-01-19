اللواء الحنيطي يلتقي حفتر في ليبيا

وطنا اليوم:التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأحد، مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، في مقر القيادة العامة الليبية.

وجرت للواء الركن الحنيطي مراسم استقبال عسكرية رسمية.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون العسكري الثنائي وسبل تطويرها، خاصة في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات ورفع الكفاءات والقدرات، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق والتشاور حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ونقل المشير حفتر تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ومثمناً الدور الأردني في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتُعدّ هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد عسكري أردني رفيع إلى بنغازي. وجاءت زيارة الوفد الأردني بعد أن أجرى صدام حفتر، في السادس من الشهر الجاري، زيارة إلى العاصمة الأردنية، حيث التقى الحنيطي وعددًا من القيادات العسكرية الأردنية “لبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير ورفع القدرات”.

وأشار بيان المكتب الإعلامي حينها إلى أن صدام ناقش مع الجانب الأردني “التعاون في مجالات التدريب العسكري ورفع كفاءة الكوادر، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين”. وفي الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت قيادة حفتر أنها وقعت مع الجانب الأردني اتفاقية للتعاون المشترك في المجال الطبي، مشيرة إلى أن تنفيذها سيبدأ خلال العام الجاري.